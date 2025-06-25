Задержание мужчины на Таирова в Одессе работниками ТЦК - комментарий терцентра комплектования

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Александр Корняков

Соцсетями распространяется видео, на котором работники ТЦК на Таирова задерживают мужчину с применением физической силы и пакуют его в микроавтобус. В Одесском областном терцентре комплектования утверждают, что человек на кадрах агрессивно отреагировал на попытку проверки документов и разбил стекло в машине группы оповещения.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

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Работники ТЦК и СП вместе с полицией остановили в Одессе мужчину для проверки документов. Однако на это требование гражданин отреагировал агрессивно. Он не только выражался нецензурной бранью, но и с помощью камней разбил стекло служебного автомобиля группы оповещения. В связи с этим военные вместе с правоохранителями были вынуждены применить меры физического воздействия, утверждают в терцентре комплектования.

После задержания и установления личности было выяснено, что данный гражданин уже находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Он был доставлен в территориальный центр комплектования для направления на прохождение медицинского осмотра и определения состояния годности к службе в рядах ВСУ.

"Еще раз подчеркиваем: сопротивление или нападение на военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей является тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

Сообщение ТЦК. Фото: скриншот поста Одесского областного ТЦК и СП

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область в лидерах по количеству штрафов от ТЦК. А также о том, что в июле могут разыскивать военнообязанных граждан.