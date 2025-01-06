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Мобілізація заброньованого у Миколаєві — відповідь ТЦК

6 січня 2025 18:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У ТЦК Миколаєва пояснили ситуацію з мобілізацією заброньованого
У ТЦК розповіли про бронювання. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Не кожне бронювання відображається в єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Саме це і стало причиною мобілізації заброньованого працівника критичного підприємства у Миколаєві.

Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

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У терцентрі пояснили, що коли бронювання проводиться через портал "Дія", то інформація автоматично заноситься до реєстру. Якщо ж бронь оформлена іншим способом, в електронній системі вона не з'являється.   

"В такому разі для зарахування військовозобовязаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання", — заявили у ТЦУ. 

Інформацію про те, що бронювання буцімто не працює, яка поширюється у мережі, у ТЦК назвали маніпулятивною й закликали підприємства додатково повідомляти про заброньованих, щоб не виникало подібних ситуацій.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко опублікував відповідь ТЦК на запит про мобілізацію заброньованого працівника. Політик заявив, що терцентр буцімто може анулювати відстрочку, а демобілізувати такого призовника буде вже неможливо. 

Також ми повідомляли, які зміни у системі бронювання впроваджені у 2025 році.

Одеса Миколаїв мобілізація бронювання ТЦК та СП

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