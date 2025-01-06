В ТЦК Николаева объяснили ситуацию с мобилизацией забронированного

В ТЦК рассказали о бронировании. Фото: иллюстративное/соцсети

Не каждое бронирование отображается в едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Именно это и стало причиной мобилизации бронированного работника критического предприятия в Николаеве.

Об этом сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП.

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В терцентре пояснили, что когда бронирование проводится через портал "Дія", то информация автоматически заносится в реестр. Если же бронь оформлена другим способом, в электронной системе она не появляется.

"В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный воинский учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный находится на воинском учете, уведомление о бронировании", — заявили в ТЦК.

Информацию, что бронирование якобы не работает, которая распространяется в сети, в ТЦК назвали манипулятивной и призвали предприятия дополнительно сообщать о забронированных, чтобы не возникало подобных ситуаций.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко опубликовал ответ ТЦК на запрос о мобилизации забронированного работника. Политик заявил, что терцентр якобы может аннулировать отсрочку, а демобилизовать такого призывника будет уже невозможно.

Также мы сообщали, какие изменения в системе бронирования внедрены в 2025 году.