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Мобілізований в Одесі мовний активіст просить пів мільйона

19 листопада 2024 14:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мобілізований в Одесі мовний інспектор просить гроші — для чого
Громадський активіст Олександр Леоненко. Фото: Instagram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Самопроголошений "мовний інспектор" Олександр Леоненко оголосив у соцмережі збір заради "порятунку свого життя". Раніше чоловіка мобілізували в Одесі. Він заявляє, що має психіатричний діагноз і непридатний до служби.

Про це розповіла у соцмережі Х волонтерка Тетяна "Мутлик" Муренкова.

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Користувачка навела скриншоти дописів Олександра Леоненка. Він просить назбирати 500 тис. грн до кінця тижня, "щоб вирішити питання моєї безпеки і мого життя". Також "мовний інспектор" заявив про "масовану атаку українофобів і рашистів" на його сторінку, які нібито намагаються йому нашкодити.  

Мобілізований в Одесі мовний активіст просить пів мільйона - фото 1
Пост Олександра Леоненка. Фото: скриншот

Хто такий Олександр Леоненко

Олександр — киянин, навчався у Києво-Могилянській академії. В Instagram він позиціонує себе як "український націоналіст" і "мовний інспектор". На початку листопада він приїхав до Одеси, де регулярно скаржився на порушення мовного законодавства місцевим бізнесом, зокрема, викликав поліцію у заклади, де з ним спілкувалися російською. Олександр був мобілізований Суворовським ТЦК. Сам він стверджує, що непридатний до служби буцімто через тривожно-депресивний розлад.

Детальніше про історію Олександра Леоненка читайте в нашому матеріалі

Раніше ми писали про полтавчанина, який відмовився мобілізуватися через свій вік і стан здоров'я.

Одеса мовний скандал Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП

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