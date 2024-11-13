В Одесі мобілізували мовного інспектора — що відомо

Працівник ТЦК з документами. Фото: ілюстративне/Черкаський ОТЦК та СП

В Одесі мобілізували чоловіка, який називає себе "мовним інспектором". Сам він стверджує, що непридатний до служби і його "забрали" незаконно.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів користувач Олександр Леоненко.

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Що сталося

Олександр стверджує, що його відвезли до Суворовського районного ТЦК, забрали телефон і не відпускають. Він запевняє, що має бути визнаний непридатним до служби, але його ніхто не слухає.

"Заяву на оскарження висновків ВЛК не приймають. Це порушення закону, бо з моїм діагнозом тривожно-депресивний розлад я маю бути визнаний непридатним", — написав Олександр.

Згодом чоловік повідомив, що його везуть до навчального центру. За його словами, в салоні автобуса весь час грає російська музика.

Зазначимо, що Олександр — киянин, навчався у Києво-Могилянській академії. В Instagram він позиціонує себе як "український націоналіст" і "мовний інспектор", регулярно публікував пости про порушення мовного законодавства. Наразі його сторінка не працює.

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК забрали священника УПЦ, але наступного дня він повернувся додому. Також ми повідомляли про скандал з волонтером Сергієм Стерненком. Його оголосили у розшук, бо він не оновив облікові дані.