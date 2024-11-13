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В Одесі ТЦК мобілізував священника — чи це законно

13 листопада 2024 11:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Священника УПЦ забрав ТЦК — що відомо
Священник Віталій Жариков. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі мобілізували священника Української православної церкви. У монастирі кажуть, що його "забрав ТЦК". За законом, священнослужителі не мають жодних пільг або бронювання.

Про мобілізацію священника повідомила настоятелька одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафима Шевчик.   

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Пост Серафими Шевчик. Фото: скриншот

Об 11:37 стало відомо, що священник вже вдома.

Що відомо

"Цієї ночі отця Віталія Жарикова,нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК. Прошу ваших святих молитов за нього", — написала настоятелька монастиря. 

За яких обставин мобілізували священника, Серафима Шевчик не повідомила.

Зазначимо, що Віталію Жарикову 37 років. Він служить священником у жіночому монастирі з 2014 року. 

Що говорить закон

За законом, для священнослужителів в умовах воєнного стану діють ті самі підстави для відстрочки від призову, що й для решти громадян. Сам по собі статус священника не дає ані бронювання, ані відстрочки. Зазначимо також, що священнослужитель, який має не менше п'яти років служби, може стати капеланом. Для цього потрібна вища богословська освіта. Втім, ієреїв УПЦ капеланами не призначають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як росіяни-старообрядці воюють у лавах ЗСУ проти РФ. Також ми повідомляли, богослужіння якої церкви відвідує керівник ГУР Кирило Буданов.  

священики ТЦК та СП Одеса мобілізація УПЦ Новини Одеси

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