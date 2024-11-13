Священника УПЦ забрав ТЦК — що відомо

Священник Віталій Жариков. Фото: Facebook

В Одесі мобілізували священника Української православної церкви. У монастирі кажуть, що його "забрав ТЦК". За законом, священнослужителі не мають жодних пільг або бронювання.

Про мобілізацію священника повідомила настоятелька одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафима Шевчик.

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Об 11:37 стало відомо, що священник вже вдома.

Що відомо

"Цієї ночі отця Віталія Жарикова,нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК. Прошу ваших святих молитов за нього", — написала настоятелька монастиря.

За яких обставин мобілізували священника, Серафима Шевчик не повідомила.

Зазначимо, що Віталію Жарикову 37 років. Він служить священником у жіночому монастирі з 2014 року.

Що говорить закон

За законом, для священнослужителів в умовах воєнного стану діють ті самі підстави для відстрочки від призову, що й для решти громадян. Сам по собі статус священника не дає ані бронювання, ані відстрочки. Зазначимо також, що священнослужитель, який має не менше п'яти років служби, може стати капеланом. Для цього потрібна вища богословська освіта. Втім, ієреїв УПЦ капеланами не призначають.

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