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В Одессе ТЦК мобилизовал священника — законно ли это

13 ноября 2024 11:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Священника УПЦ забрал ТЦК — что известно
Священник Виталий Жариков. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе мобилизовали священника Украинской православной церкви. В монастыре говорят, что его "забрал ТЦК". По закону священнослужители не имеют никаких льгот или бронирования.

О мобилизации священника сообщила настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Серафима Шевчик.

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Пост Серафимы Шевчик. Фото: скриншот

Что известно

"Этой ночью отца Виталия Жарикова, нашего монастырского батюшку, забрал ТЦК. Прошу ваших святых молитв за него", — написала настоятельница монастыря.

При каких обстоятельствах мобилизовали священника, Серафима Шевчик не сообщила.

Отметим, что Виталию Жарикову 37 лет. Он служит священником в женском монастыре с 2014 года.

Что говорит закон

По закону, для священнослужителей в условиях военного положения действуют те же основания для отсрочки от призыва, что и для остальных граждан. Сам по себе статус священника не дает ни бронирования, ни отсрочки. Отметим также, что священнослужитель, имеющий не менее пяти лет службы, может стать капелланом. Для этого нужно высшее богословское образование. Впрочем, иереев УПЦ капелланами не назначают.

Напомним, ранее мы писали о том, как русские-старообрядцы воюют в рядах ВСУ против РФ. Также мы сообщали, богослужение церкви посещает руководитель ГУР Кирилл Буданов.

священники ТЦК и СП Одесса мобилизация УПЦ Новости Одессы

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