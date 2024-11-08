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Росіяни-старообрядці з Одещини воюють проти РФ на фронті

8 листопада 2024 16:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як одеські старообрядці ставляться до Путіна та РФ
Липовани у церкві. Фото: Громадське
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Представники громади старообрядців з села Нова Некрасівка в Ізмаїльському районі Одещини вважають себе росіянами й намагаються дотримуватися старих традицій. Але Путіна називають "бісом", а дехто з них воює у лавах ЗСУ.

Про це йдеться у репортажі видання "Громадське".

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"Русские, но не россияне"

Мешканці Старої Некрасівки говорять, що мають українські паспорти, але при цьому залишаються росіянами за національністю. "Мы русские, но не россияне", говорять вони. Тому для багатьох з них вторгнення РФ стало важким ударом.  

"Коли вперше прилетіли російські "шахеди", я подумала: "Боже, а нас-то за що? Ми ж теж росіяни!", — говорить місцева мешканка Міла Антонівна.

Старовіри на війні

До сотні чоловіків зі Старої Некрасівки воюють зараз у ЗСУ. Серед них чимало росіян-старовірів.  

"Мій син має трьох дітей, міг би не піти на війну, але він був заражений нашою пропагандою, казав мені про бурятів, які катують українських громадян. Йому повістка прийшла, і він сказав, що не буде ховатися. Я йому: "Льошо, росіяни наступають, ти росіянин, подумай". Але він іще 3 березня 2022 року пішов", — цитує видання місцевого мешканця Павла Бондарєва.

Відомо, що троє мешканців села загинули на фронті. Тіло одного з них досі на окупованій території.

Стара віра

Село Стара Некрасівка було засноване у 1814 році, але ці землі ще раніше були заселені старообрядцями, що втікали від переслідувань царського режиму. До 2022 року старовірська церква підпорядковувалася Москві, але після початку повномасштабного вторгнення засудила дії РФ і стала самостійною. Зараз вона називається Древлеправославною церквою України й очолюється архієпископом Київським і всієї України Никодимом.

Нагадаємо, одеська влада за десять років виділила 31 ділянку Українській православній церкві. Також повідомлялося, що священники УПЦ в Одесі шукають шляхи переходу до ПЦУ.

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