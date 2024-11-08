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Русские-старообрядцы из Одесчины воюют против РФ на фронте

8 ноября 2024 16:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как одесские старообрядцы относятся к Путину и РФ
Липоване в церкви. Фото: Громадське
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Представители общины старообрядцев из села Новая Некрасовка в Измаильском районе Одесщины считают себя русскими и стараются придерживаться старых традиций. Но Путина называют "бесом", а некоторые из них воюют в рядах ВСУ.

Об этом говорится в репортаже издания "Громадське".

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"Русские, но не россияне"

Жители Старой Некрасовки говорят, что у них есть украинские паспорта, но при этом остаются россиянами по национальности. "Мы русские, но не русские", говорят они. Поэтому для многих из них вторжение РФ явилось тяжелым ударом.

"Когда впервые прилетели русские "шахеды", я подумала: "Боже, а нас-то за что? Мы ведь тоже россияне!", — говорит местная жительница Мила Антоновна.

Старовиры на войне

До сотни мужчин из Старой Некрасовки воюют сейчас в ВСУ. Среди них немало россиян-староверов.

"Мой сын имеет троих детей, мог бы не пойти на войну, но он был заражен нашей пропагандой, говорил мне о бурятах, которые пытают украинских граждан. Ему повестка пришла, и он сказал, что не будет прятаться. Я ему: "Леша, россияне наступают, ты россиянин, подумай". Но он еще 3 марта 2022 ушел", — цитирует издание местного жителя Павла Бондарева.

Известно, что три жителя села погибли на фронте. Тело одного из них до сих пор находится на оккупированной территории.

Старая вера

Деревня Старая Некрасовка была основана в 1814 году, но эти земли еще раньше были заселены старообрядцами, бежавшими от преследований царского режима. К 2022 году старообрядческая церковь подчинялась Москве, но после начала полномасштабного вторжения осудила действия РФ и стала самостоятельной. Сейчас она называется Древлеправославной церковью Украины и возглавляется Киевским архиепископом и всей Украины Никодимом.

Напомним, одесские власти за десять лет выделили 31 участок Украинской православной церкви. Также сообщалось, что священники УПЦ в Одессе ищут пути перехода в ПЦУ.

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