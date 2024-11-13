В Одессе мобилизовали языкового инспектора — что известно

Работник ТЦК с документами. Фото: иллюстративное/Черкасский ОТЦК и СП

В Одессе мобилизовали мужчину, который называет себя "языковым инспектором". Сам он утверждает, что непригоден к службе и его "забрали" незаконно.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал пользователь Александр Леоненко .

Читайте также:

Что произошло

Александр утверждает, что его отвезли в Суворовский районный ТЦК, забрали телефон и не отпускают. Он уверяет, что он должен быть признан непригодным к службе, но его никто не слушает.

"Заявление на обжалование выводов ВЛК не принимают. Это нарушение закона, потому что с моим диагнозом тревожно-депрессивное расстройство, я должен быть признан непригодным", — написал Александр.

Впоследствии мужчина сообщил, что его везут в учебный центр. По его словам, в салоне автобуса все время играет российская музыка.

Отметим, что Александр — киевлянин, учился в Киево-Могилянской академии. В Instagram он позиционирует себя как "украинский националист" и "языковой инспектор", регулярно публиковал посты о нарушении языкового законодательства. Сейчас его страница не работает.

Напомним, в Одессе работники ТЦК забрали священника УПЦ, но на следующий день он вернулся домой. Также мы сообщали о скандале с волонтером Сергеем Стерненко. Его объявили в розыск, потому что он не обновил учетные данные.