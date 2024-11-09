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Скандал із волонтером Стерненком — коментар Сухопутних військ

9 листопада 2024 18:11
Галина Шподарева - редактор
У ЗСУ відреагували на скандал із волонтером Стерненком
Волонтер Сергій Стерненко. Фото: 5 Канал
Галина Шподарева - редактор

На скандал з українським блогером та волонтером Сергієм Стерненком відреагували у Сухопутних військах Збройних сил України. Військові подякували Стерненку за внесок у боротьбу з російськими окупантами. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у суботу, 9 листопада. 

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Як зазначили у Сухопутних військах, ЗСУ високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій.

"Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка", — йдеться в повідомленні. 

Водночас у Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.

"Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби", — зазначили у Сухопутних військах. 

Також там нагадали, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок.

Допис Сухопутних військ ЗСУ
Допис Сухопутних військ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у переслідуванні. За його словами, він образився за вимоги провести армійську реформу.

Раніше Новини.LIVE писали, що у соцмережах з'явилося звернення Приморського районного ТЦК та СП щодо розшуку Стерненка, який відреагував на цю інформацію та заявив, що не перебуває у розшуку. Він вважає, що поширення цієї інформації є "вкидом", спрямованим проти нього тими, хто не згоден з його критикою військової системи.

військовозобов'язані волонтери волонтерство Сергій Стерненко мобілізація ЗСУ

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