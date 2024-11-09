В ВСУ отреагировали на скандал с волонтером Стерненко

Волонтер Сергей Стерненко. Фото: 5 Канал

На скандал с украинским блогером и волонтером Сергеем Стерненко отреагировали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Военные поблагодарили Стерненко за вклад в борьбу с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook в субботу, 9 ноября.

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Как отметили в Сухопутных войсках, ВСУ высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов. В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь является жизненно необходимой, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций.

"Это касается в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко", — говорится в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации.

"Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом. Если военнообязанный гражданин имеет проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВВК решается вопрос о его пригодности к военной службе", — отметили в Сухопутных войсках.

Также там напомнили, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг.

Сообщение Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, блогер и волонтер Сергей Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в преследовании. По его словам, он обиделся за требования провести армейскую реформу.

Ранее Новини.LIVE писали, что в соцсетях появилось обращение Приморского районного ТЦК и СП по розыску Стерненко, который отреагировал на эту информацию и заявил, что не находится в розыске. Он считает, что распространение этой информации является "вбросом", направленным против него теми, кто не согласен с его критикой военной системы.