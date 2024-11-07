Розшук Стерненка ТЦК — що відповів волонтер

Волонтер Сергій Стерненко. Фото: Facebook

Одеський блогер і волонтер Сергій Стерненко заперечує, що перебуває у розшуку ТЦК. "Вкид" цієї інформації активіст вважає замовленням тих, кому заважає його критика армійської системи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам Сергій Стерненко.

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За словами волонтера, про розшук він довідався не від правоохоронців, а з проросійських видань. А у день підписання документа перебував на зустрічі у Міністерстві оборони.

"Зайшов у Резерв+, там ніякого розшуку нема. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У Резерв+ ще в травні вказав свою адресу у Києві. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", — говорить Сергій Стерненко.

Відповідь на критику

Волонтер запевняє, що буде розбиратися із ситуацією. За його словами, "комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська".

"Вже є підстави вважати, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові", — заявив Сергій Стерненко.

Нагадаємо, у мережі опублікували документ про оголошення Сергія Стерненка у розшук. Раніше ми повідомляли про конфлікт з ТЦК іншого одеського активіста, Дем'яна Ганула.