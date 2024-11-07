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Привет от системы —Стерненко прокомментировал свой розыск

7 ноября 2024 12:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Розыск Стерненко ТЦК — ответ волонтера
Волонтер Сергей Стерненко. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский блоггер и волонтер Сергей Стерненко отрицает, что находится в розыске ТЦК. "Вброс" этой информации активист считает заказом тех, кому мешает его критика армейской системы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Сергей Стерненко.

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По словам волонтера, о розыске он узнал не от правоохранителей, а из пророссийских изданий. В день подписания документа находился на встрече в Министерстве обороны.

"Зашел в Резерв+, там никакого розыска нет. Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал 6 лет назад. В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу жительства, ни по адресу, ни по прописке", — говорит Сергей Стерненко.

Ответ на критику

Волонтер уверяет, что будет разбираться с ситуацией. По его словам, "кому-то очень хочется остановить поставки дронов в армию".

"Уже есть основания полагать, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которую требуют наши военные", — заявил Сергей Стерненко.

Напомним, в сети опубликовали документ об объявлении Сергея Стерненко в розыск. Ранее мы сообщали о конфликте с ТЦК другого одесского активиста, Демьяна Ганула.

ТЦК и СП Одесса Сергей Стерненко мобилизация Новости Одессы

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