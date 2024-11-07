ТЦК розшукує Стерненка — подробиці

Волонтер і блогер Сергій Стерненко. Фото: Facebook

У мережі опублікували звернення Приморського районного ТЦК та СП про розшук блогера, волонтера й одеського активіста Сергія Стерненка. Ані установа, ані сам Стерненко ситуацію поки не коментували.

Фото звернення ТЦК опублікувала видання "Страна".

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Про що документ

У зверненні т.в.о. начальника ТЦК просить поліцію розшукати й доставити чоловіка, чиї дані повністю збігаються з даними волонтера. Причиною названо порушення правил військового обліку. Документ датований 28 жовтня.

Документ про розшук. Фото: Страна

Чи є реакція

У ТЦК не робили жодних офіційних заяв щодо достовірності опублікованого документа. Також не відреагував на нього й сам Сергій Стерненко.

Зазначимо, що у 2020 році у матеріалі видання "Ліга" стверджувалось, що волонтер з дитинства майже сліпий на одне око й отримує пенсію по інвалідності.

Нагадаємо, одеський активіст Дем'ян Ганул став учасником конфлікту з представниками ТЦК. Його обурило, що на блокпосту чергували люди без розпізнавальних знаків на формі, а військовий розмовляв із ним російською. Також ми повідомляли, що футболіст рівненського "Вереса" Віталій Дахновський опинився у центрі скандалу через його бажання здобути освіту під час мобілізації.