ТЦК разыскивает Стерненко — подробности

Волонтер и блоггер Сергей Стерненко. Фото: Facebook

В сети опубликовали обращение Приморского районного ТЦК и СП о розыске блогера, волонтера и одесского активиста Сергея Стерненко. Ни учреждение, ни сам Стерненко ситуацию пока не комментировали.

Фото обращения ТЦК опубликовала издание "Страна".

Читайте также:

О чем документ

В обращении в.и.о. начальника ТЦК просит полицию разыскать и доставить мужчину, чьи данные полностью совпадают с данными волонтера. Причиной названы нарушения правил военного учета. Документ датирован 28 октября.

Документ о розыске. Фото: Страна

Есть ли реакция

В ТЦК не делали никаких официальных заявлений по поводу достоверности опубликованного документа. Также не отреагировал на него и сам Сергей Стерненко.

Отметим, что в 2020 году в материале издания "Лига" утверждалось, что волонтер с детства почти слепой на один глаз и получает пенсию по инвалидности.

Напомним, одесский активист Демьян Ганул устроил ставший участником конфликта с представителями ТЦК. Его возмутило, что на блокпосте дежурили люди без опознавательных знаков на форме, а военный разговаривал с ним на русском. Также мы сообщали, что футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский оказался в центре скандала из-за его желания получить образование во время мобилизации.