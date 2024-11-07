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Одесского волонтера Стерненко объявил в розыск ТЦК — что известно

7 ноября 2024 09:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
ТЦК разыскивает Стерненко — подробности
Волонтер и блоггер Сергей Стерненко. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В сети опубликовали обращение Приморского районного ТЦК и СП о розыске блогера, волонтера и одесского активиста Сергея Стерненко. Ни учреждение, ни сам Стерненко ситуацию пока не комментировали.

Фото обращения ТЦК опубликовала издание "Страна".

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О чем документ

В обращении в.и.о. начальника ТЦК просит полицию разыскать и доставить мужчину, чьи данные полностью совпадают с данными волонтера. Причиной названы нарушения правил военного учета. Документ датирован 28 октября.

Одесского волонтера Стерненко объявил в розыск ТЦК — что известно - фото 1
Документ о розыске. Фото: Страна

Есть ли реакция

В ТЦК не делали никаких официальных заявлений по поводу достоверности опубликованного документа. Также не отреагировал на него и сам Сергей Стерненко.

Отметим, что в 2020 году в материале издания "Лига" утверждалось, что волонтер с детства почти слепой на один глаз и получает пенсию по инвалидности.

Напомним, одесский активист Демьян Ганул устроил ставший участником конфликта с представителями ТЦК. Его возмутило, что на блокпосте дежурили люди без опознавательных знаков на форме, а военный разговаривал с ним на русском. Также мы сообщали, что футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский оказался в центре скандала из-за его желания получить образование во время мобилизации.

ТЦК и СП Одесса Сергей Стерненко мобилизация Новости Одессы

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