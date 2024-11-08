Стерненко звинуватив Сирського у переслідуванні після оголошення у розшук

Блогер і волонтер Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko

Блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у переслідуванні. За його словами, він образився за вимоги провести армійську реформу.

Про це Сергій Стерненко написав у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку", — наголосив Стерненко.

Блогер зазначив, що головнокомандувач ЗСУ зробив це тільки з другої спроби. За його словами, вперше це відбулося після ефіру від 27 жовтня, де він сказав, що Україна у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами.

Стерненко розповів, що спочатку відправили повістку за адресою, де він не проживає. Активіст вважає, що це було спеціально, аби він її не отримував.

"Оголошення у розшук, бо не зʼявився за викликом, який не міг отримати ніяк. За телефоном чи поштою ніхто так і не звʼязувався зі мною. У день оголошення у розшук я був у МО. Через день ще раз", — розповідає блогер.

Надалі про нього поширили фейк про навмисну неявку і сплату штрафу від обласного центру комплектування.

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну", — додав Стерненко.

Допис Стерненка. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, у мережі з'явилося звернення Приморського районного ТЦК та СП щодо розшуку Стерненка.

Згодом блогер відреагував на цю інформацію та заявив, що не перебуває у розшуку. Він вважає, що поширення цієї інформації є "вкидом", спрямованим проти нього тими, хто не згоден з його критикою військової системи.

А 8 листопада Стерненко прийшов до ТЦК та сплатив штраф. Там прокоментували його розшук.