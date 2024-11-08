Розшук Стерненка — версія ТЦК

Блогер і волонтер Сергій Стерненко. Фото: Facebook

Волонтер і блогер Сергій Стерненко все-таки прийшов до Приморського районного ТЦК і навіть сплатив штраф. А його заяви про буцімто "помсту" за критику армійських структур не мають підстав.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Що кажуть у ТЦК

В установі пояснили, що Сергій Стерненко сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та був направлений проходити ВЛК.

"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу", — зазначили у ТЦК.

Заяви волонтера про те, що армійські структури буцімто мстяться йому за критику, військові спростовують.

"Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК також наголосили, що "публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях", підривають суспільну довіру до військових структур.

Історія справи

Нагадаємо, днями у мережі опублікували звернення Приморського районного ТЦК та СП про розшук блогера, волонтера й одеського активіста Сергія Стерненка. Причиною названо порушення правил військового обліку.

Сам Сергій Стерненко заперечив, що перебуває у розшуку ТЦК. "Вкид" цієї інформації активіст назвав замовленням тих, кому заважає його критика армійської системи.