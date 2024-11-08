Розыск Стерненко — версия ТЦК

В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали
Волонтер и блогер Сергей Стерненко все-таки пришел в Приморский районный ТЦК и даже заплатил штраф. А его заявления о якобы "мести" за критику армейских структур не имеют оснований.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Что говорят в ТЦК
В учреждении объяснили, что Сергей Стерненко заплатил административный штраф за нарушение правил военного учета и был направлен на проведение ВВК.
"Эти факты свидетельствуют, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости исполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", — отметили в ТЦК.
Заявления волонтера, что армейские структуры якобы мстят ему за критику, военные опровергают.
"Такие обвинения безосновательны, и их цель — вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", — говорится в сообщении.
В ТЦК также подчеркнули, что "публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях", подрывают общественное доверие к военным структурам.
История дела
Напомним, на днях в сети опубликовали обращение Приморского районного ТЦК и СП о розыске блогера, волонтера и одесского активиста Сергея Стерненко. Причиной названы нарушения правил военного учета.
Сам Сергей Стерненко отрицает, что находится в розыске ТЦК. "Вброс" этой информации активист назвал заказом тех, кому мешает его критика армейской системы.
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