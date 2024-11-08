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В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

8 ноября 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Розыск Стерненко — версия ТЦК
Блогер и волонтер Сергей Стерненко. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Волонтер и блогер Сергей Стерненко все-таки пришел в Приморский районный ТЦК и даже заплатил штраф. А его заявления о якобы "мести" за критику армейских структур не имеют оснований.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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В учреждении объяснили, что Сергей Стерненко заплатил административный штраф за нарушение правил военного учета и был направлен на проведение ВВК.

"Эти факты свидетельствуют, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости исполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", — отметили в ТЦК.

Заявления волонтера, что армейские структуры якобы мстят ему за критику, военные опровергают.

"Такие обвинения безосновательны, и их цель — вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

В ТЦК также подчеркнули, что "публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях", подрывают общественное доверие к военным структурам.

История дела

Напомним, на днях в сети опубликовали обращение Приморского районного ТЦК и СП о розыске блогера, волонтера и одесского активиста Сергея Стерненко. Причиной названы нарушения правил военного учета.

Сам Сергей Стерненко отрицает, что находится в розыске ТЦК. "Вброс" этой информации активист назвал заказом тех, кому мешает его критика армейской системы.

ТЦК и СП Одесса Сергей Стерненко мобилизация Новости Одессы

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