Стерненко обвинил Сырского в преследовании после объявления в розыск

Блогер и волонтер Сергей Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko

Блогер и волонтер Сергей Стерненко обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в преследовании. По его словам, он обиделся на требования провести армейскую реформу.

Об этом Сергей Стерненко написал в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Обвинение Сырского в преследовании

"История с моим розыском — прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание", — подчеркнул Стерненко.

Блогер отметил, что главнокомандующий ВСУ сделал это только со второй попытки. По его словам, впервые это произошло после эфира от 27 октября, где он сказал, что Украина в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками.

Стерненко рассказал, что сначала отправили повестку по адресу, где он не проживает. Активист считает, что это было специально, чтобы он ее не получал.

"Объявление в розыск, потому что не явился по вызову, который не мог получить никак. По телефону или по почте никто так и не связывался со мной. В день объявления в розыск я был в МО. Через день еще раз", — рассказывает блогер.

В дальнейшем о нем распространили фейк о преднамеренной неявке и уплате штрафа от областного центра комплектования.

"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну", — добавил Стерненко.

Пост Стерненко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, в сети появилось обращение Приморского районного ТЦК и СП относительно розыска Стерненко.

Впоследствии блогер отреагировал на эту информацию и заявил, что не находится в розыске. Он считает, что распространение этой информации является "вбросом", направленным против него теми, кто не согласен с его критикой военной системы.

А 8 ноября Стерненко пришел в ТЦК и заплатил штраф. Там прокомментировали его розыск.