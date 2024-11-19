Мобилизированный в Одессе языковой инспектор просит деньги — зачем

Общественный активист Александр Леоненко. Фото: Instagram

Самопровозглашенный "языковой инспектор" Александр Леоненко объявил в соцсети сбор ради "спасения своей жизни". Раньше мужчину мобилизовали в Одессе. Он заявляет, что имеет психиатрический диагноз и непригоден для службы.

Об этом рассказала в соцсети Х волонтер Татьяна "Мутлик" Муренкова.

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Пользователь привела скриншоты сообщений Александра Леоненко. Он просит собрать 500 тыс. грн до конца недели, "чтобы решить вопрос моей безопасности и моей жизни". Также "языковой инспектор" заявил о "массированной атаке украинофобов и рашистов" на его страницу, которые якобы пытаются ему навредить.

Пост Александра Леоненко. Фото: скриншот

Кто такой Александр Леоненко

Александр — киевлянин, учился в Киево-Могилянской академии. В Instagram он позиционирует себя как "украинский националист" и "языковой инспектор". В начале ноября он приехал в Одессу, где регулярно жаловался на нарушение языкового законодательства местным бизнесом, в частности вызвал полицию в заведения, где с ним общались по-русски. Александр был мобилизован Суворовским ТЦК. Сам он утверждает, что непригоден к службе якобы из-за тревожно-депрессивного расстройства.

Подробнее об истории Александра Леоненко читайте в нашем материале.

Раньше мы писали о полтавчанине, который отказался мобилизоваться из-за своего возраста и состояния здоровья.