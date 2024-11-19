Мобилизированный в Одессе языковой инспектор просит деньги — зачем

Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона
Самопровозглашенный "языковой инспектор" Александр Леоненко объявил в соцсети сбор ради "спасения своей жизни". Раньше мужчину мобилизовали в Одессе. Он заявляет, что имеет психиатрический диагноз и непригоден для службы.
Об этом рассказала в соцсети Х волонтер Татьяна "Мутлик" Муренкова.
Пользователь привела скриншоты сообщений Александра Леоненко. Он просит собрать 500 тыс. грн до конца недели, "чтобы решить вопрос моей безопасности и моей жизни". Также "языковой инспектор" заявил о "массированной атаке украинофобов и рашистов" на его страницу, которые якобы пытаются ему навредить.
Кто такой Александр Леоненко
Александр — киевлянин, учился в Киево-Могилянской академии. В Instagram он позиционирует себя как "украинский националист" и "языковой инспектор". В начале ноября он приехал в Одессу, где регулярно жаловался на нарушение языкового законодательства местным бизнесом, в частности вызвал полицию в заведения, где с ним общались по-русски. Александр был мобилизован Суворовским ТЦК. Сам он утверждает, что непригоден к службе якобы из-за тревожно-депрессивного расстройства.
Подробнее об истории Александра Леоненко читайте в нашем материале.
Раньше мы писали о полтавчанине, который отказался мобилизоваться из-за своего возраста и состояния здоровья.
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