Мобільні вогневі групи на Одещині — їхня роль у боротьбі з дронами

Мобільна вогнева група. Фото: Міністерство внутрішніх справ

В Україні продовжують активно використовувати мобільні вогневі групи для захисту від ворожих дронів. Хоча їхні можливості змінилися, вони залишаються важливим елементом оборони, зокрема Одещини.

Про це в ефірі каналу "Голос Криму" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Мобільні вогневі групи

Братчук пояснив, що мобільні вогневі групи і сьогодні залишаються потужним засобом протидії дронам-камікадзе, хоча їхні можливості вже не ті, що на початку.

"Коли вони створювалися, це була дуже потужна сила. І сьогодні вони такими залишаються, хто б не намагався переконати у зворотному", — сказав він.

Ефективність роботи

За словами речника УДА, ефективність залежить від правильної взаємодії між різними підрозділами, адже саме це дозволяє максимально використати всі ресурси. Він також нагадав, що класичні засоби ППО залишаються основою захисту, а мобільні групи лише доповнюють систему.

"Навіть один збитий дрон — це врятоване життя. Саме так треба оцінювати роботу мобільних груп", — підкреслив речник.

Братчук зазначив, що підрозділи мають усе необхідне завдяки допомозі побратимів та української діаспори. Він наголосив: попри зміну тактики ворога, мобільні групи й далі виконують свою ключову роль у збереженні безпеки.

Нагадаємо, ми писали, що Олександр Сирський провів нараду щодо протидії дронам-камікадзе типу "Шахед". Також ми повідомляли, що Зеленський анонсував новий формат захисту неба від російських атак.