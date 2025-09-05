Мобильные огневые группы в Одесской области - их роль в борьбе с дронами

Мобильная огневая группа. Фото: Министерство внутренних дел

В Украине продолжают активно использовать мобильные огневые группы для защиты от вражеских дронов. Хотя их возможности изменились, они остаются важным элементом обороны, в частности, Одесской области.

Об этом в эфире канала "Голос Крыма" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Мобильные огневые группы

Братчук пояснил, что мобильные огневые группы и сегодня остаются мощным средством противодействия дронам-камикадзе, хотя их возможности уже не те, что в начале.

"Когда они создавались, это была очень мощная сила. И сегодня они такими остаются, кто бы ни пытался убедить в обратном", — сказал он.

Эффективность работы

По словам представителя УДА, эффективность зависит от правильного взаимодействия между различными подразделениями, ведь именно это позволяет максимально использовать все ресурсы. Он также напомнил, что классические средства ПВО остаются основой защиты, а мобильные группы лишь дополняют систему.

"Даже один сбитый дрон — это спасенная жизнь. Именно так надо оценивать работу мобильных групп", — подчеркнул спикер.

Братчук отметил, что подразделения имеют все необходимое благодаря помощи побратимов и украинской диаспоры. Он подчеркнул: несмотря на изменение тактики врага, мобильные группы продолжают выполнять свою ключевую роль в сохранении безопасности.

