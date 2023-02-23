Мобільний сервісний центр МВС надасть послуги в Южному: коли та де

Час роботи центру обмежений

Завтра, 24 лютого в місто Южне, що на Одещині, прибуде мобільний сервісний центр МВС. Громадяни зможуть отримати нове посвідчення водія на заміну старому, зареєструвати транспортний засіб та інше.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Де: місто Южне, вул. Проспект Григорівського десанту, 18 (біля ЦНАП). Коли: послуги надаватимуться у період з 10.00 до 15.00 год.

Пересувний сервісний центр МВС, оснащений сучасним обладнанням, надаватиме громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

заміна посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

"Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті у розділі Послуги, отримати консультацію — на нашій офіційній Фейсбук-сторінці або за телефоном (048 753 18 88.)", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

В Україні набули чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МЗС. Деталі читайте в матеріалі.

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".

Нагадаємо, в Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.