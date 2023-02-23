Мобильный сервисный центр МВД предоставит услуги в Южном: когда и где

Время работы центра ограничено

Завтра, 24 февраля в город Южный Одесской области прибудет мобильный сервисный центр МВД. Граждане смогут получить новое водительское удостоверение на замену старому, зарегистрировать транспортное средство и другое.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Где: город Южный, ул. Проспект Григоровского десанта, 18 (возле ЦНАП).

Когда: услуги будут предоставляться в период с 10.00 до 15.00.

Передвижной сервисный центр МВД, оснащенный современным оборудованием, будет предоставлять гражданам самые популярные услуги сервисных центров МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

"Информацию о порядке получения услуг можно найти на сайте в разделе Услуги, получить консультацию — на нашей официальной Facebook-странице или по телефону (048 753 18 88.)", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

В Украине вступили в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Теперь процедура регистрации и перерегистрации транспортных средств будет начинаться с исследования специалистов экспертной службы МИД. Подробности читайте в материале.

Водители могут воспользоваться шеренгом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через "Действие".

Напомним, в Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.