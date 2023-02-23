Мобильный сервисный центр МВД предоставит услуги в Южном: когда и где

Мобильный сервисный центр МВД будет предоставлять услуги в городе Южный: когда и где именно
Завтра, 24 февраля в город Южный Одесской области прибудет мобильный сервисный центр МВД. Граждане смогут получить новое водительское удостоверение на замену старому, зарегистрировать транспортное средство и другое.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Где: город Южный, ул. Проспект Григоровского десанта, 18 (возле ЦНАП).
Когда: услуги будут предоставляться в период с 10.00 до 15.00.
Передвижной сервисный центр МВД, оснащенный современным оборудованием, будет предоставлять гражданам самые популярные услуги сервисных центров МВД:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
"Информацию о порядке получения услуг можно найти на сайте в разделе Услуги, получить консультацию — на нашей официальной Facebook-странице или по телефону (048 753 18 88.)", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
В Украине вступили в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Теперь процедура регистрации и перерегистрации транспортных средств будет начинаться с исследования специалистов экспертной службы МИД. Подробности читайте в материале.
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Напомним, в Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.