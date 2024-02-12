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Молдова має подбати про повітряний захист кордонів, — Братчук

12 лютого 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Молдова має подбати про повітряний захист кордонів, — Братчук
Падіння дрона у Молдові. Фото: border.gov.md
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час останньої дронової атаки на Одеську область ворожий безпілотник впав неподалік від кордону в Молдові. Відомо, що силам ППО його вдалося збити у межах Рені, однак він залетів на територію сусідньої країни. 

Про це в етері телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, партнерам та сусідам України треба вчитися в України, як реагувати на такі атаки. 

"Вони досить швидко проходять шлях від невизнання того, що щось падає, до підняття авіації. Я сподіваюся, що вони найближчим часом перейдуть до більш конкретних дій, адже дрони камікадзе можна збивати у повітрі. Їм доведеться реалізувати план відбиття таких атак, адже їх не буде менше до кінця війни", — сказав Братчук. 

Створення вогневих груп у Молдові та Румунії 

Водночас речник УДА зазначив, що не варто розраховувати на те, що країни створять сталий "вогневий щит" на кордонах з Україною, адже атаки на Подунавʼя не такі постійні. Однак розміщення кількох мобільних систем ППО Молдові та Румунії не завадить. 

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у Чорному морі вирує шторм. Попри це ворог вивів на чергування споряджені ракетоносії, тож загроза обстрілів залишається високою. 

Також ми писали, що Повітряні сили Збройних сил України заявили, що внаслідок чергової російської атаки на Україну в понеділок, 12 лютого, вдалося збити 14 безпілотників та одну ракету. Загалом ворог запустив 17 БпЛА.

Одеса
війна
Молдова
Одеська область
Новини Одеси
ППО
Сергій Братчук
дрон Шахід-136

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