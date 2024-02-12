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Молдова должна позаботиться о воздушной защите границ, — Братчук

12 февраля 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Молдова должна позаботиться о воздушной защите границ, — Братчук
Падение дрона в Молдове. Фото: border.gov.md
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время последней дроновой атаки на Одесскую область вражеский беспилотник упал неподалеку от границы в Молдове. Известно, что силам ПВО его удалось сбить в пределах Рени, однако он залетел на территорию соседней страны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, партнерам и соседям Украины нужно учиться у Украины, как реагировать на такие атаки.

"Они достаточно быстро проходят путь от непризнания того, что что-то падает, до поднятия авиации. Я надеюсь, что они в ближайшее время перейдут к более конкретным действиям, ведь каминные дроны можно сбивать в воздухе. Им придется реализовать план отражения таких атак, ведь их не будет меньше до конца войны", — сказал Братчук.

Создание огневых групп в Молдове и Румынии

В то же время спикер УГА отметил, что не стоит рассчитывать на то, что страны создадут постоянный "огневой щит" на границах с Украиной, ведь атаки на Подунавье не так постоянны. Однако размещение нескольких мобильных систем ПВО Молдове и Румынии не помешает.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Черном море бушует шторм. Несмотря на это, враг вывел на дежурство снаряженные ракетоносители, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Также мы писали, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что в результате очередной российской атаки на Украину в понедельник, 12 февраля, удалось сбить 14 беспилотников и одну ракету. Всего враг запустил 17 БпЛА.

Одесса
война
Молдова
Одесская область
Новости Одессы
ПВО
Сергей Братчук
дрон Шахид-136

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