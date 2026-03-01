Нові правила в’їзду до Молдови для водіїв

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні з Молдовою діють жорсткіші вимоги до автомобілістів. Водіям з Одещини та інших регіонів відмовляють у в’їзді без сертифіката техогляду. Нове правило стосується всіх машин, незалежно від року випуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

На пунктах пропуску між Одеською областю та Молдовою діють нові вимоги. Молдовські прикордонники не впускають автомобілі без документа, що підтверджує технічний стан транспортного засобу.

Йдеться про офіційний сертифікат техогляду. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Там оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, вихлопу, рульового керування та інших елементів безпеки. Без цієї довідки в’їзд до Молдови неможливий.

Вимога поширюється на всі автомобілі, навіть нові. Рік випуску чи тип транспортного засобу ролі не відіграє.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачені конфіскація товару та штраф.

Що ще варто знати мандрівникам за кордон

Відповідно до статті 21 закону України "Про Державну прикордонну службу України", поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України або контрольному пункті в’їзду-виїзду, у визначених законом випадках. Дивитися особистий телефон прикордонники можуть тільки за вашою згодою.

Нагадаємо, для безперешкодного виїзду з України в Польщу нашим громадянам треба дотриматися всіх вимог стосовно документів, багажу та фінансового забезпечення. Одне з важливих правил, про яке знають не всі українці, — мати готівку.

Також ми писали, що що Верховна Рада України ратифікувала угоду з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego. Це повинно посилити фінансову співпрацю та підтримати відновлення економіки.