Новые правила въезда в Молдову: что нужно знать водителям

На пунктах пропуска с Молдовой действуют жесткие требования к автомобилистам. Водителям из Одесской области и других регионов отказывают во въезде без сертификата техосмотра. Новое правило касается всех машин, независимо от года выпуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

На пунктах пропуска между Одесской областью и Молдовой действуют новые требования. Молдавские пограничники не впускают автомобили без документа, подтверждающего техническое состояние транспортного средства.

Речь идет об официальном сертификате техосмотра. Получить его можно только после проверки авто на сертифицированной станции. Там оценивают исправность тормозной системы, освещения, выхлопа, рулевого управления и других элементов безопасности. Без этой справки въезд в Молдову невозможен.

Требование распространяется на все автомобили, даже новые. Год выпуска или тип транспортного средства роли не играет.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны следующие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрены конфискация товара и штраф.

Что еще стоит знать путешественникам за границу

В соответствии со статьей 21 закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины", поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда, в определенных законом случаях. Смотреть личный телефон пограничники могут только с вашего согласия.

