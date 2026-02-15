Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молдова оновила правила в'їзду — який папірець тепер обов'язковий

Молдова оновила правила в'їзду — який папірець тепер обов'язковий

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 19:30
Молдова не пускає авто без цієї довідки
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова посилила правила в’їзду для водіїв з України. Тепер без довідки про повну справність авто не пропускають навіть із повним пакетом документів. Нові вимоги діють для легковиків і вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сертифікат техогляду на кордоні з Молдовою

Українці, які планують їхати до Молдови власним авто, повинні мати сертифікат техогляду. Без нього прикордонники не впускають — незалежно від стану машини чи повноти інших документів. Це правило стосується як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту.

Сертифікат технічного огляду — це офіційна довідка, яка підтверджує, що машина справна та відповідає вимогам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там оглядають гальма, фари, колеса, вихлопну систему й інші важливі елементи авто.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, водієві для перетину кордону з Молдовою потрібні:

  • біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (бажано міжнародного зразка);
  • техпаспорт на авто;
  • "Зелена карта" — міжнародна автостраховка;
  • оплата віньєтки — дорожнього збору.

Якщо в авто їде дитина, потрібно мати її документи. Якщо вона подорожує лише з одним із батьків чи з родичами — обов’язкова нотаріальна згода на виїзд.

Крім того, прикордонники не пропускають із забороненими речами. Під забороною: зброя, наркотики, рецептурні ліки без документа, м’ясо, молоко, мед, саджанці без сертифікатів. За порушення — штрафи та конфіскація.

Нагадаємо, щоб не виникло труднощів під час перетину кордону, краще заздалегідь дізнатися, які правила в’їзду діють у Румунії в 2026 році. 

Також ми писали, з чим можна пройти "зелений коридор" на кордоні. Так називають зону спрощеного митного контролю, де не потрібно декларувати особисті речі.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації