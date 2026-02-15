Молдова не пускає авто без цієї довідки

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова посилила правила в’їзду для водіїв з України. Тепер без довідки про повну справність авто не пропускають навіть із повним пакетом документів. Нові вимоги діють для легковиків і вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду на кордоні з Молдовою

Українці, які планують їхати до Молдови власним авто, повинні мати сертифікат техогляду. Без нього прикордонники не впускають — незалежно від стану машини чи повноти інших документів. Це правило стосується як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту.

Сертифікат технічного огляду — це офіційна довідка, яка підтверджує, що машина справна та відповідає вимогам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там оглядають гальма, фари, колеса, вихлопну систему й інші важливі елементи авто.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, водієві для перетину кордону з Молдовою потрібні:

біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (бажано міжнародного зразка);

техпаспорт на авто;

"Зелена карта" — міжнародна автостраховка;

оплата віньєтки — дорожнього збору.

Якщо в авто їде дитина, потрібно мати її документи. Якщо вона подорожує лише з одним із батьків чи з родичами — обов’язкова нотаріальна згода на виїзд.

Крім того, прикордонники не пропускають із забороненими речами. Під забороною: зброя, наркотики, рецептурні ліки без документа, м’ясо, молоко, мед, саджанці без сертифікатів. За порушення — штрафи та конфіскація.

Нагадаємо, щоб не виникло труднощів під час перетину кордону, краще заздалегідь дізнатися, які правила в’їзду діють у Румунії в 2026 році.

Також ми писали, з чим можна пройти "зелений коридор" на кордоні. Так називають зону спрощеного митного контролю, де не потрібно декларувати особисті речі.