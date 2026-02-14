Відео
Україна
Головна Одеса Румунія розвертає авто назад — оновлені правила на кордоні

Румунія розвертає авто назад — оновлені правила на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 19:05
Змінені правила в’їзду до Румунії для українських водіїв
Прикордонники перевіряють документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Румунія запровадила нові правила для українських водіїв. Тепер без довідки про технічний стан авто прикордонники сусідньої країни розвертають просто з кордону. Нововведення стосується як легкових, так і вантажних машин.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат техогляду авто

Сертифікат техогляду підтверджує, що машина справна і не становить небезпеки на дорозі. Його видають після перевірки на спеціалізованій станції.

Під час огляду фахівці перевіряють гальма, стан шин, світло, вихлопні гази та інші важливі системи автомобіля.

Ця зміна стосується не лише тих, хто їде у відпустку чи у справах. Правило поширюється і на транзит — навіть якщо ви просто проїжджаєте через країну.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, на Одещині двоє громадян Туреччини пішки перейшли кордон із Молдови поза межами пунктів пропуску. Один із чоловіків пояснив у суді, що хотів повернутися до дівчини, яка живе в Одесі.

Також ми писали, що пенсіонер вивіз до Румунії сина призовного віку. Аби військовозобов'язаний міг безперешкодно перетнути кордон, батько придбав для себе підроблений висновок ВЛК.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
