Изменены правила въезда в Румынию для украинских водителей

Румыния разворачивает авто назад — обновленные правила на границе
Румыния ввела новые правила для украинских водителей. Теперь без справки о техническом состоянии авто пограничники соседней страны разворачивают прямо с границы. Нововведение касается как легковых, так и грузовых машин.
Сертификат техосмотра авто
Сертификат техосмотра подтверждает, что машина исправна и не представляет опасности на дороге. Его выдают после проверки на специализированной станции.
Во время осмотра специалисты проверяют тормоза, состояние шин, свет, выхлопные газы и другие важные системы автомобиля.
Это изменение касается не только тех, кто едет в отпуск или по делам. Правило распространяется и на транзит — даже если вы просто проезжаете через страну.
Какие документы нужны на границе
Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию вам нужно иметь:
- биометрический паспорт или визу;
- документы на авто;
- медицинскую страховку;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);
- доверенность, если управляете чужим авто.
Также важно знать об ограничениях: запрещено ввозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, животных без разрешений, пиратские товары и наличные более 10 000 евро без декларирования.
