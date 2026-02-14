Видео
Україна
Главная Одесса Румыния разворачивает авто назад — обновленные правила на границе

Румыния разворачивает авто назад — обновленные правила на границе

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 19:05
Изменены правила въезда в Румынию для украинских водителей
Пограничники проверяют документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Румыния ввела новые правила для украинских водителей. Теперь без справки о техническом состоянии авто пограничники соседней страны разворачивают прямо с границы. Нововведение касается как легковых, так и грузовых машин.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Сертификат техосмотра подтверждает, что машина исправна и не представляет опасности на дороге. Его выдают после проверки на специализированной станции.

Во время осмотра специалисты проверяют тормоза, состояние шин, свет, выхлопные газы и другие важные системы автомобиля.

Это изменение касается не только тех, кто едет в отпуск или по делам. Правило распространяется и на транзит — даже если вы просто проезжаете через страну.

Какие документы нужны на границе

Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию вам нужно иметь:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Также важно знать об ограничениях: запрещено ввозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, животных без разрешений, пиратские товары и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, в Одесской области двое граждан Турции пешком перешли границу из Молдовы вне пунктов пропуска. Один из мужчин объяснил в суде, что хотел вернуться к девушке, которая живет в Одессе.

Также мы писали, что пенсионер вывез в Румынию сына призывного возраста. Чтобы военнообязанный мог беспрепятственно пересечь границу, отец приобрел для себя поддельное заключение ВВК.

Одесса Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
