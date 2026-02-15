Молдова не пускает авто без этой справки

Молдова обновила правила въезда — какая бумажка теперь обязательна
Молдова ужесточила правила въезда для водителей из Украины. Теперь без справки о полной исправности авто не пропускают даже с полным пакетом документов. Новые требования действуют для легковушек и грузовиков.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра на границе с Молдовой
Украинцы, которые планируют ехать в Молдову на собственном авто, должны иметь сертификат техосмотра. Без него пограничники не впускают — независимо от состояния машины или полноты других документов. Это правило касается как легковых автомобилей, так и грузового транспорта.
Сертификат технического осмотра — это официальная справка, подтверждающая, что машина исправна и соответствует требованиям безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Там осматривают тормоза, фары, колеса, выхлопную систему и другие важные элементы авто.
Какие документы нужны на границе с Молдовой
Кроме техосмотра, водителю для пересечения границы с Молдовой нужны:
- биометрический или заграничный паспорт;
- водительское удостоверение (желательно международного образца);
- техпаспорт на авто;
- "Зеленая карта" — международная автостраховка;
- оплата виньетки — дорожного сбора.
Если в авто едет ребенок, нужно иметь его документы. Если он путешествует только с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.
Кроме того, пограничники не пропускают с запрещенными вещами. Под запретом: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без документа, мясо, молоко, мед, саженцы без сертификатов. За нарушение — штрафы и конфискация.
Напомним, чтобы не возникло трудностей при пересечении границы, лучше заранее узнать, какие правила въезда действуют в Румынии в 2026 году.
Также мы писали, с чем можно пройти "зеленый коридор" на границе. Так называют зону упрощенного таможенного контроля, где не нужно декларировать личные вещи.
