Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдова обновила правила въезда — какая бумажка теперь обязательна

Молдова обновила правила въезда — какая бумажка теперь обязательна

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:30
Молдова не пускает авто без этой справки
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Молдова ужесточила правила въезда для водителей из Украины. Теперь без справки о полной исправности авто не пропускают даже с полным пакетом документов. Новые требования действуют для легковушек и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра на границе с Молдовой

Украинцы, которые планируют ехать в Молдову на собственном авто, должны иметь сертификат техосмотра. Без него пограничники не впускают — независимо от состояния машины или полноты других документов. Это правило касается как легковых автомобилей, так и грузового транспорта.

Сертификат технического осмотра — это официальная справка, подтверждающая, что машина исправна и соответствует требованиям безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Там осматривают тормоза, фары, колеса, выхлопную систему и другие важные элементы авто.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, водителю для пересечения границы с Молдовой нужны:

  • биометрический или заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение (желательно международного образца);
  • техпаспорт на авто;
  • "Зеленая карта" — международная автостраховка;
  • оплата виньетки — дорожного сбора.

Если в авто едет ребенок, нужно иметь его документы. Если он путешествует только с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.

Кроме того, пограничники не пропускают с запрещенными вещами. Под запретом: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без документа, мясо, молоко, мед, саженцы без сертификатов. За нарушение — штрафы и конфискация.

Напомним, чтобы не возникло трудностей при пересечении границы, лучше заранее узнать, какие правила въезда действуют в Румынии в 2026 году.

Также мы писали, с чем можно пройти "зеленый коридор" на границе. Так называют зону упрощенного таможенного контроля, где не нужно декларировать личные вещи.

Одесса Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации