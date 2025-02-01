Молдова відправила газ до Придністров'я після припинення транзиту

Молдавська ДРЕС, яка розташовується у невизнаній ПМР. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після припинення транзиту російського газу через Україну самопроголошений регіон Придністров'я зіткнувся з енергетичною кризою. Сьогодні Кишинів вперше направив у ПМР паливо.

Про це пише молдавське видання BANI.MD.

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Газ для Придністров'я

Журналісти зазначають, що компанія "Молдовагаз" у суботу здійснила першу поставку природного газу до сепаратистського Придністров'я після припинення транзиту через Україну 1 січня. Наразі відомо, що обсяг у 3 мільйони кубометрів спрямований на підтримку тиску в газовій системі регіону.

Після припинення транзиту російського газу адміністрація самопроголошеної республіки була змушена повністю відключити гарячу воду та скоротити споживання газу до мінімального рівня — лише для приготування їжі. Майже півмільйонне населення зіткнулося з відключеннями тепла та електроенергії.

Звідки отримували газ в ПМР

Додамо, що раніше Придністров'я безплатно отримувало газ від російського "Газпрому", який проходив транзитом через Україну. Проте після завершення контракту між Києвом і Москвою постачання припинилися, що призвело до серйозних енергетичних проблем у сусідній державі.

На відміну від невизнаного регіону, решта території Молдови змогла уникнути перебоїв із газопостачанням завдяки імпорту з Румунії. Чи стане нинішня поставка газу до Придністров'я регулярною, поки невідомо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Тирасполь подав запит на надання газу у борг із Кишинева. Також ми повідомляли, що Росія може втратити вплив у Придністров'ї на тлі газової кризи.