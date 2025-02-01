Молдова отправила газ в Приднестровье после прекращения транзита

Молдавская ГРЭС, которая располагается в непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: росСМИ

После прекращения транзита российского газа через Украину самопровозглашенный регион Приднестровья столкнулся с энергетическим кризисом. Сегодня Кишинев впервые направил в ПМР топливо.

Об этом пишет молдавское издание BANI.MD.

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Газ для Приднестровья

Журналисты отмечают, что компания "Молдовагаз" в субботу осуществила первую поставку природного газа в сепаратистское Приднестровье после прекращения транзита через Украину 1 января. Известно, что объем в 3 миллиона кубометров направлен на поддержание давления в газовой системе региона.

После прекращения транзита российского газа администрация самопровозглашенной республики была вынуждена полностью отключить горячую воду и сократить потребление газа до минимального уровня - только для приготовления пищи. Почти полумиллионное население столкнулось с отключениями тепла и электроэнергии.

Откуда получали газ в ПМР

Добавим, что ранее Приднестровье бесплатно получало газ от российского "Газпрома", который проходил транзитом через Украину. Однако после завершения контракта между Киевом и Москвой поставки прекратились, что привело к серьезным энергетическим проблемам в соседнем государстве.

В отличие от непризнанного региона, остальная территория Молдовы смогла избежать перебоев с газоснабжением благодаря импорту из Румынии. Станет ли нынешняя поставка газа в Приднестровье регулярной, пока неизвестно.

Напомним, недавно стало известно, что Тирасполь подал запрос на предоставление газа в долг из Кишинева. Также мы сообщали, что Россия может потерять влияние в Приднестровье на фоне газового кризиса.