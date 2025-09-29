Молдова обмежила російський вплив і зміцнила вибори

Прапори на будівлі в Молдові. Фото: Новини.LIVE

Цього року масштаби російського впливу на вибори в Молдові значно знизилися. Завдяки скоординованій роботі поліції та інших органів вдалося запобігти підкупу та фальсифікаціям. Проєвропейська партія "Дія і солідарність" отримала більшість у парламенті завдяки високій явці діаспори.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла депутатка парламенту Молдови Інна Кошеру.

Вплив РФ

Інна Кошеру зазначила, що минулого разу Москва використовувала великі фінансові ресурси та пропаганду, що дало приблизно 10% голосів. Цього року силові структури відкрили справи проти організаторів підкупу виборців.

"Цього року силові структури відкрили справи проти організаторів підкупу виборців, зокрема главу Гагаузії Євгенію Гуцал засуджено до 7 років ув’язнення. Також було проведено широку інформаційну кампанію, що зменшило ризик масових фальсифікацій", — додала депутатка.

Кошеру підкреслила важливу роль молдовської діаспори: цього разу проголосувало 280 тисяч громадян, і партія "Дія і солідарність" отримала 55 мандатів. Кількість країн, де громадяни Молдови можуть голосувати поштою, збільшується, і цей досвід може стати корисним для України.

