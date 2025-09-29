Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдове удалось сократить влияние России на парламентские выборы

Молдове удалось сократить влияние России на парламентские выборы

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:37
Молдова ограничила российское влияние и укрепила выборы
Флаги на здании в Молдове. Фото: Новини.LIVE

В этом году масштабы российского влияния на выборы в Молдове значительно снизились. Благодаря скоординированной работе полиции и других органов удалось предотвратить подкуп и фальсификации. Проевропейская партия "Действие и солидарность" получила большинство в парламенте благодаря высокой явке диаспоры.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала депутат парламента Молдовы Инна Кошеру.

Реклама
Читайте также:

Влияние РФ

Инна Кошеру отметила, что в прошлый раз Москва использовала большие финансовые ресурсы и пропаганду, что дало примерно 10% голосов. В этом году силовые структуры открыли дела против организаторов подкупа избирателей.

"В этом году силовые структуры открыли дела против организаторов подкупа избирателей, в частности глава Гагаузии Евгения Гуцал приговорена к 7 годам заключения. Также была проведена широкая информационная кампания, что уменьшило риск массовых фальсификаций", — добавила депутат.

Кошеру подчеркнула важную роль молдавской диаспоры: на этот раз проголосовало 280 тысяч граждан, и партия "Действие и солидарность" получила 55 мандатов. Количество стран, где граждане Молдовы могут голосовать по почте, увеличивается, и этот опыт может стать полезным для Украины.

Напомним, мы писали, что появились окончательные результаты выборов в Молдове. Также мы сообщали, что Зеленский провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

Одесса Молдова выборы Одесская область Новости Одессы парламент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации