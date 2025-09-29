Молдова ограничила российское влияние и укрепила выборы

Флаги на здании в Молдове. Фото: Новини.LIVE

В этом году масштабы российского влияния на выборы в Молдове значительно снизились. Благодаря скоординированной работе полиции и других органов удалось предотвратить подкуп и фальсификации. Проевропейская партия "Действие и солидарность" получила большинство в парламенте благодаря высокой явке диаспоры.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала депутат парламента Молдовы Инна Кошеру.

Реклама

Читайте также:

Влияние РФ

Инна Кошеру отметила, что в прошлый раз Москва использовала большие финансовые ресурсы и пропаганду, что дало примерно 10% голосов. В этом году силовые структуры открыли дела против организаторов подкупа избирателей.

"В этом году силовые структуры открыли дела против организаторов подкупа избирателей, в частности глава Гагаузии Евгения Гуцал приговорена к 7 годам заключения. Также была проведена широкая информационная кампания, что уменьшило риск массовых фальсификаций", — добавила депутат.

Кошеру подчеркнула важную роль молдавской диаспоры: на этот раз проголосовало 280 тысяч граждан, и партия "Действие и солидарность" получила 55 мандатов. Количество стран, где граждане Молдовы могут голосовать по почте, увеличивается, и этот опыт может стать полезным для Украины.

Напомним, мы писали, что появились окончательные результаты выборов в Молдове. Также мы сообщали, что Зеленский провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду.