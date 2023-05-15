Прогноз погоди в Одесі 15 травня

Море прогрілося до +16°: якою буде погода в Одесі сьогодні
15 травня 2023 06:30
Одесити відпочивають на морському узбережжі. Фото: Соцмережі
Синоптики прогнозують 15 травня теплу та сонячну погоду в Одесі. Морська вода прогріється до +16°.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі 10 — 12°С, вдень 18 — 20°С.
- Температура морської води 15 — 16°С.
- Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
- Вологість — 60%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі 7 — 12°, вдень 18 — 23°, місцями до 26°.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.