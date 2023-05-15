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Море прогрілося до +16°: якою буде погода в Одесі сьогодні

15 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі 15 травня
Одесити відпочивають на морському узбережжі. Фото: Соцмережі
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують 15 травня теплу та сонячну погоду в Одесі. Морська вода прогріється до +16°.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер південний, 5 — 10 м/с.
  • Температура вночі 10 — 12°С, вдень 18 — 20°С.
  • Температура морської води 15 — 16°С.
  • Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
  • Вологість — 60%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів. 
  • Вітер південний, 5 — 10 м/с.
  • Температура вночі 7 — 12°, вдень 18 — 23°, місцями до 26°.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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