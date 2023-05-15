Прогноз погоди в Одесі 15 травня

Одесити відпочивають на морському узбережжі. Фото: Соцмережі

Синоптики прогнозують 15 травня теплу та сонячну погоду в Одесі. Морська вода прогріється до +16°.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі 10 — 12°С, вдень 18 — 20°С.

Температура морської води 15 — 16°С.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість — 60%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі 7 — 12°, вдень 18 — 23°, місцями до 26°.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.