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Море прогрелось до +16°: какой будет погода в Одессе сегодня

15 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе 15 мая.
Одесситы отдыхают на берегу моря. Фото: Соцсети
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют 15 мая теплую и солнечную погоду в Одессе. Морская вода прогреется до 16°.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
  • Температура морской воды 15 – 16°С.
  • Атмосферное давление – 766 мм рт. ст.
  • Влажность – 60%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, местами до 26°.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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