Прогноз погоды в Одессе 15 мая.

Одесситы отдыхают на берегу моря. Фото: Соцсети

Синоптики прогнозируют 15 мая теплую и солнечную погоду в Одессе. Морская вода прогреется до 16°.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.

Температура морской воды 15 – 16°С.

Атмосферное давление – 766 мм рт. ст.

Влажность – 60%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, местами до 26°.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.