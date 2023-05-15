Прогноз погоды в Одессе 15 мая.

Море прогрелось до +16°: какой будет погода в Одессе сегодня
15 мая 2023 06:30
Одесситы отдыхают на берегу моря. Фото: Соцсети
Синоптики прогнозируют 15 мая теплую и солнечную погоду в Одессе. Морская вода прогреется до 16°.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
- Температура морской воды 15 – 16°С.
- Атмосферное давление – 766 мм рт. ст.
- Влажность – 60%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, местами до 26°.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.