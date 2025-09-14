Відео
Море ще тримає тепло — яка температура води на узбережжі Одеси

Море ще тримає тепло — яка температура води на узбережжі Одеси

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 05:58
Погода в Одесі 14 вересня — море тепле для купання
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Чорне море біля Одеси продовжує тішити теплою водою. Сьогодні, 14 вересня, синоптики обіцяють суху погоду з мінливою хмарністю та помірним східним вітром. У місті вдень буде комфортна температура +22 °С, а по області місцями ще тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

 

Погода в Одесі

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 14 вересня в Одесі опадів не очікується. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі триматиметься в межах +16...+18 °C, вдень — 22 °C.

Яка температура морської води в Одесі

Головна приємність для містян та гостей Одеси — тепле море. Вода на узбережжі комфортна для купання +21...+22 °C, тож бабине літо ще дозволяє насолодитися відпочинком на пляжі.

Погода в Одеській області

В Одеській області погода також буде сонячною та спокійною. Уночі температура становитиме +13...+18 °C, місцями можливе зниження до +10 °C. Вдень повітря прогріється до +25 °C. Видимість на автошляхах залишатиметься доброю.

Нагадаємо, синоптик спрогнозував, якою буде погода в Україні протягом вересня 2025 року. Також ми писали, що після 20 вересня очікується різке зниження температур

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
