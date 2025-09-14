Погода в Одессе 14 сентября - море теплое для купания

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Черное море возле Одессы продолжает радовать теплой водой. Сегодня, 14 сентября, синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью и умеренным восточным ветром. В городе днем будет комфортная температура +22 °С, а по области местами еще теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 14 сентября в Одессе осадков не ожидается. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +16...+18 °C, днем — 22 °C.

Какая температура морской воды в Одессе

Главная приятность для горожан и гостей Одессы — теплое море. Вода на побережье комфортная для купания +21...+22 °C, поэтому бабье лето еще позволяет насладиться отдыхом на пляже.

Погода в Одесской области

В Одесской области погода также будет солнечной и спокойной. Ночью температура составит +13...+18 °C, местами возможно снижение до +10 °C. Днем воздух прогреется до +25 °C. Видимость на автодорогах будет оставаться хорошей.

Напомним, синоптик спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.