Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Море держит тепло — какая температура воды на побережье Одессы

Море держит тепло — какая температура воды на побережье Одессы

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 05:58
Погода в Одессе 14 сентября - море теплое для купания
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Черное море возле Одессы продолжает радовать теплой водой. Сегодня, 14 сентября, синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью и умеренным восточным ветром. В городе днем будет комфортная температура +22 °С, а по области местами еще теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

 

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 14 сентября в Одессе осадков не ожидается. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +16...+18 °C, днем — 22 °C.

Какая температура морской воды в Одессе

Главная приятность для горожан и гостей Одессы — теплое море. Вода на побережье комфортная для купания +21...+22 °C, поэтому бабье лето еще позволяет насладиться отдыхом на пляже.

Погода в Одесской области

В Одесской области погода также будет солнечной и спокойной. Ночью температура составит +13...+18 °C, местами возможно снижение до +10 °C. Днем воздух прогреется до +25 °C. Видимость на автодорогах будет оставаться хорошей.

Напомним, синоптик спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.

погода Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации