Погода в Одесі завтра: мороз до -9 °C і сильний холодний вітер

Завтра в Одесі утримається мороз і сильний холодний вітер, через який температура відчуватиметься значно нижчою за фактичну. Опадів не прогнозують, але день буде похмурим і по-справжньому зимовим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Уночі температура повітря в Одесі знизиться до -9 °C, а через вітер і вологість відчуватиметься як -15 °C. Вранці погодні умови майже не зміняться — мороз і хмарність збережуться, без снігу та дощу.

Вдень стовпчики термометрів покажуть близько -7 °C, однак за відчуттями це буде близько -12 °C. Вітер північний і північно-західний, 7-8 м/с, що додасть холоду. Увечері температура знову опуститься до -8°C, а відчутна — до -13 °C.

Небо буде хмарним із проясненнями протягом усього дня. Опади не очікуються. Атмосферний тиск поступово зростатиме, а вологість повітря залишатиметься високою.

Схід сонця — о 07:20, захід — о 17:00. Тривалість дня становитиме 9 годин 40 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликий сніг.

Місцями ожеледиця.

Вітер північний 9-14 м/ с.

Температура вночі -10...-15 °C, на півночі до -18 °C, вдень -5...-10 °C.

Видимість на дорогах 2-4 км.

Нагадаємо, на Україну насувається арктичне повітря, яке принесе морозну погоду. Також ми писали, що цьогоріч лютий обіцяє бути мінливим з переважанням тепла понад норму, але водночас з морозами та різкими перепадами температури.