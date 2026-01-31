Відео
Головна Одеса Мороз до -15 °C — Одесу чекає важка ніч та крижаний день

Мороз до -15 °C — Одесу чекає важка ніч та крижаний день

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 16:51
Погода в Одесі завтра: мороз до -9 °C і сильний холодний вітер
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра в Одесі утримається мороз і сильний холодний вітер, через який температура відчуватиметься значно нижчою за фактичну. Опадів не прогнозують, але день буде похмурим і по-справжньому зимовим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі температура повітря в Одесі знизиться до -9 °C, а через вітер і вологість відчуватиметься як -15 °C. Вранці погодні умови майже не зміняться — мороз і хмарність збережуться, без снігу та дощу.

Вдень стовпчики термометрів покажуть близько -7 °C, однак за відчуттями це буде близько -12 °C. Вітер північний і північно-західний, 7-8 м/с, що додасть холоду. Увечері температура знову опуститься до -8°C, а відчутна — до -13 °C.

Небо буде хмарним із проясненнями протягом усього дня. Опади не очікуються. Атмосферний тиск поступово зростатиме, а вологість повітря залишатиметься високою.

Схід сонця — о 07:20, захід — о 17:00. Тривалість дня становитиме 9 годин 40 хвилин. 

Мороз до -15° — Одесу завтра чекає крижаний день - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі місцями невеликий сніг.
  • Місцями ожеледиця.
  • Вітер північний 9-14 м/ с.
  • Температура вночі -10...-15 °C,  на півночі до -18 °C, вдень -5...-10 °C.
  • Видимість на дорогах 2-4 км.
Мороз до -15° — Одесу завтра чекає крижаний день - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на Україну насувається арктичне повітря, яке принесе морозну погоду. Також ми писали, що цьогоріч лютий обіцяє бути мінливим з переважанням тепла понад норму, але водночас з морозами та різкими перепадами температури.

погода Одеса Одеська область морози Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
