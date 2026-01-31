Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мороз до -15 °C — Одессу ждет тяжелая ночь и ледяной день

Мороз до -15 °C — Одессу ждет тяжелая ночь и ледяной день

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 16:51
Погода в Одессе завтра: мороз до -9 °C и сильный холодный ветер
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра в Одессе сохранится мороз и сильный холодный ветер, из-за которого температура будет ощущаться значительно ниже фактической. Осадков не прогнозируют, но день будет пасмурным и по-настоящему зимним.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью температура воздуха в Одессе снизится до -9 °C, а из-за ветра и влажности будет ощущаться как -15 °C. Утром погодные условия почти не изменятся — мороз и облачность сохранятся, без снега и дождя.

Днем столбики термометров покажут около -7 °C, однако по ощущениям это будет около -12 °C. Ветер северный и северо-западный, 7-8 м/с, что добавит холода. Вечером температура снова опустится до -8°C, а ощутимая — до -13 °C.

Небо будет облачным с прояснениями в течение всего дня. Осадки не ожидаются. Атмосферное давление будет постепенно расти, а влажность воздуха будет оставаться высокой.

Восход солнца — в 07:20, заход — в 17:00. Продолжительность дня составит 9 часов 40 минут.

Мороз до -15° — Одесу завтра чекає крижаний день - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой снег.
  • Местами гололедица.
  • Ветер северный 9-14 м/с.
  • Температура ночью -10...-15 °C, на севере до -18 °C, днем -5...-10 °C.
  • Видимость на дорогах 2-4 км.
Мороз до -15° — Одесу завтра чекає крижаний день - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, на Украину надвигается арктический воздух, который принесет морозную погоду. Также мы писали, что в этом году февраль обещает быть переменчивым с преобладанием тепла сверх нормы, но одновременно с морозами и резкими перепадами температуры.

погода Одесса Одесская область морозы Новости Одессы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации