Погода в Одессе завтра: мороз до -9 °C и сильный холодный ветер

Завтра в Одессе сохранится мороз и сильный холодный ветер, из-за которого температура будет ощущаться значительно ниже фактической. Осадков не прогнозируют, но день будет пасмурным и по-настоящему зимним.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью температура воздуха в Одессе снизится до -9 °C, а из-за ветра и влажности будет ощущаться как -15 °C. Утром погодные условия почти не изменятся — мороз и облачность сохранятся, без снега и дождя.

Днем столбики термометров покажут около -7 °C, однако по ощущениям это будет около -12 °C. Ветер северный и северо-западный, 7-8 м/с, что добавит холода. Вечером температура снова опустится до -8°C, а ощутимая — до -13 °C.

Небо будет облачным с прояснениями в течение всего дня. Осадки не ожидаются. Атмосферное давление будет постепенно расти, а влажность воздуха будет оставаться высокой.

Восход солнца — в 07:20, заход — в 17:00. Продолжительность дня составит 9 часов 40 минут.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой снег.

Местами гололедица.

Ветер северный 9-14 м/с.

Температура ночью -10...-15 °C, на севере до -18 °C, днем -5...-10 °C.

Видимость на дорогах 2-4 км.

Напомним, на Украину надвигается арктический воздух, который принесет морозную погоду. Также мы писали, что в этом году февраль обещает быть переменчивым с преобладанием тепла сверх нормы, но одновременно с морозами и резкими перепадами температуры.