Погода в Одессе завтра: мороз до -9 °C и сильный холодный ветер

Мороз до -15 °C — Одессу ждет тяжелая ночь и ледяной день
Завтра в Одессе сохранится мороз и сильный холодный ветер, из-за которого температура будет ощущаться значительно ниже фактической. Осадков не прогнозируют, но день будет пасмурным и по-настоящему зимним.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью температура воздуха в Одессе снизится до -9 °C, а из-за ветра и влажности будет ощущаться как -15 °C. Утром погодные условия почти не изменятся — мороз и облачность сохранятся, без снега и дождя.
Днем столбики термометров покажут около -7 °C, однако по ощущениям это будет около -12 °C. Ветер северный и северо-западный, 7-8 м/с, что добавит холода. Вечером температура снова опустится до -8°C, а ощутимая — до -13 °C.
Небо будет облачным с прояснениями в течение всего дня. Осадки не ожидаются. Атмосферное давление будет постепенно расти, а влажность воздуха будет оставаться высокой.
Восход солнца — в 07:20, заход — в 17:00. Продолжительность дня составит 9 часов 40 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой снег.
- Местами гололедица.
- Ветер северный 9-14 м/с.
- Температура ночью -10...-15 °C, на севере до -18 °C, днем -5...-10 °C.
- Видимость на дорогах 2-4 км.
Напомним, на Украину надвигается арктический воздух, который принесет морозную погоду. Также мы писали, что в этом году февраль обещает быть переменчивым с преобладанием тепла сверх нормы, но одновременно с морозами и резкими перепадами температуры.
