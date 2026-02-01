Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Мороз не відступає — якою буде погода в Одесі завтра

Мороз не відступає — якою буде погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 16:40
Погода в Одесі на 2 лютого: сильний мороз і без опадів
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі понеділок, 2 лютого, почнеться з сильного морозу та крижаного вітру, який утримається щонайменше протягом усього дня. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:
Мороз не відступає — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Попередження про шторм. Фото: facebook

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, ніч у місті буде морозною — температура повітря опуститься до -11 °C, а через вітер відчуватиметься як -17 °C. Опадів уночі не прогнозують, небо буде хмарним.

Вранці ситуація майже не зміниться: стовпчики термометрів покажуть -11°C, а холодний вітер швидкістю до 8 м/с посилюватиме відчуття морозу. Можливі слабкі сліди снігу без суттєвих накопичень.

Удень трохи потеплішає — до -7 °C, проте через пориви вітру до 9 м/с температура відчуватиметься як -12 °C. Небо залишатиметься хмарним, опади малоймовірні.

Увечері знову похолодає до -8 °C, а відчутна температура знизиться до -13 °C. Вітер не вщухатиме, тому перебування на вулиці буде некомфортним.

Схід сонця — о 07:19, захід — о 17:02, тривалість дня становитиме 9 годин 43 хвилини.

Мороз не відступає — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Місцями невеликий сніг.
  • Вночі та вранці місцями хуртовина. Ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-східний 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі -10...-15 °С, на півночі до -18...-20 °С,
  • Вдень -5...-10 °С, на півночі до -13 °С.
Мороз не відступає — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на Україну сунуть аномальні морози до -30°C. Також ми писали, якою буде погода в останній місяць зими.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації