Погода в Одесі на 2 лютого: сильний мороз і без опадів

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі понеділок, 2 лютого, почнеться з сильного морозу та крижаного вітру, який утримається щонайменше протягом усього дня. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Попередження про шторм. Фото: facebook

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, ніч у місті буде морозною — температура повітря опуститься до -11 °C, а через вітер відчуватиметься як -17 °C. Опадів уночі не прогнозують, небо буде хмарним.

Вранці ситуація майже не зміниться: стовпчики термометрів покажуть -11°C, а холодний вітер швидкістю до 8 м/с посилюватиме відчуття морозу. Можливі слабкі сліди снігу без суттєвих накопичень.

Удень трохи потеплішає — до -7 °C, проте через пориви вітру до 9 м/с температура відчуватиметься як -12 °C. Небо залишатиметься хмарним, опади малоймовірні.

Увечері знову похолодає до -8 °C, а відчутна температура знизиться до -13 °C. Вітер не вщухатиме, тому перебування на вулиці буде некомфортним.

Схід сонця — о 07:19, захід — о 17:02, тривалість дня становитиме 9 годин 43 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Місцями невеликий сніг.

Вночі та вранці місцями хуртовина. Ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -10...-15 °С, на півночі до -18...-20 °С,

Вдень -5...-10 °С, на півночі до -13 °С.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

