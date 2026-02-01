Небезпечна погода на Одещині 2 лютого сильний вітер і ожеледиця

Негода не вщухає — на Одесу суне потужний шторм
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності для Одеської області на ніч і ранок 2 лютого. В регіоні очікується сильний вітер та ожеледиця, які можуть ускладнити рух і роботу транспорту.
Про це у неділю, 1 лютого, повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.
Штормове попередження на Одещині
За їхніми даними, у ніч та вранці 2 лютого в Одеській області очікується північно-східний вітер із поривами 15-20 м/с. Протягом доби збережеться ожеледь та ожеледиця на дорогах.
Через такі погодні умови можливі ускладнення руху транспорту, обриви ліній електропередач та падіння гілок дерев. Мешканців області закликають бути обережними на вулицях і за можливості не вирушати у далекі поїздки.
Шторм в Одесі
В Одесі прогноз аналогічний. Уночі та вранці 2 лютого очікуються сильні пориви північно-східного вітру до 20 м/с, а на дорогах протягом доби триматиметься ожеледиця.
Фахівці радять водіям дотримуватися безпечної швидкості, а пішоходам уважно пересуватися тротуарами та уникати перебування під деревами й рекламними конструкціями.
Небезпека біля моря
Окремо мешканців застерігають від перебування в пляжній зоні. Через шторм у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує ризик зриву морських мін з якорів і їхнього прибиття до берега або дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати — необхідно одразу повідомити поліцію за номером 102.
