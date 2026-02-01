Видео
Україна
Непогода не утихает — на Одессу надвигается мощный шторм

Непогода не утихает — на Одессу надвигается мощный шторм

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 13:49
Опасная погода в Одесской области 2 февраля сильный ветер и гололедица
Люди во время метели во время метели. Фото иллюстративное: nbcnews

Синоптики объявили желтый уровень опасности для Одесской области на ночь и утро 2 февраля. В регионе ожидается сильный ветер и гололедица, которые могут осложнить движение и работу транспорта.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.

Негода не вщухає — на Одесу суне потужний шторм - фото 1
Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: скриншот с facebook

Штормовое предупреждение в Одесской области

По их данным, в ночь и утром 2 февраля в Одесской области ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. В течение суток сохранится гололед и гололедица на дорогах.

Из-за таких погодных условий возможны осложнения движения транспорта, обрывы линий электропередач и падение веток деревьев. Жителей области призывают быть осторожными на улицах и по возможности не отправляться в дальние поездки.

Шторм в Одессе

В Одессе прогноз аналогичный. Ночью и утром 2 февраля ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра до 20 м/с, а на дорогах в течение суток будет держаться гололедица.

Специалисты советуют водителям соблюдать безопасную скорость, а пешеходам внимательно передвигаться по тротуарам и избегать пребывания под деревьями и рекламными конструкциями.

Опасность у моря

Отдельно жителей предостерегают от пребывания в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море возрастает минная опасность. Существует риск срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу или дрейфования вдоль побережья. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать — необходимо сразу сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, синоптики предупредили о критическом похолодании в Украине. Также мы писали, что США накрыла мощная зимняя буря.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
