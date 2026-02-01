Видео
Главная Одесса Синоптики предупредили о морозной погоде в Одессе сегодня

Синоптики предупредили о морозной погоде в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 05:49
Погода в Одессе и области 1 февраля: морозы и гололедица: морозы и гололедица
Люди идут по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 1 февраля, в Одессе и области ожидается холодная погода со снегом и гололедом. Синоптики предупреждают о сильном морозе и скользких дорогах. Одесситов просят быть осторожными на улицах, а водителям советуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег и гололедица. Температура воздуха ночью — -10...-12 °C, днем — -6...-8 °C.

Погода в Одесской области

По прогнозу синоптиков, в Одесской области 1 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

Ветер северный со скоростью 9-14 м/с. Из-за этого на трассах возможно ухудшение видимости до 2-4 км, поэтому водителям советуют быть внимательными за рулем.

Температура по области ночью составит -10...-15 °C, а на севере региона может опуститься до -18 °C. Днем ожидается -5...-10 °C.

Погодные приметы на 1 февраля

  • если в течение дня часто выглядывает солнце, то весна будет ранней;
  • распустились подснежники — близок конец зимы;
  • яркое мерцание звезд ночью предвещает похолодание;
  • домашний скот беспокойно ведет себя и отказывается от еды — к метели;
  • туман обещает потепление.

Напомним, Украину в ближайшие дни накроет экстремально низкая температура. Также мы писали, что в этом году февраль будет теплее климатической нормы на 1-2 °C.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
