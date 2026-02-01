Погода в Одесі та області 1 лютого: морози й ожеледиця

Люди йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 1 лютого, в Одесі та області очікується холодна погода зі снігом і ожеледицею. Синоптики попереджають про сильний мороз та слизькі дороги. Одеситів просять бути обережними на вулицях, а водіям радять не перевищувати швидкість і дотримуватися дистанції.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг та ожеледиця. Температура повітря вночі — -10…-12 °C, удень — -6…-8 °C.

Погода в Одеській області

За прогнозом синоптиків, на Одещині 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями пройде невеликий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Вітер північний зі швидкістю 9-14 м/с. Через це на трасах можливе погіршення видимості до 2-4 км, тож водіям радять бути уважними за кермом.

Температура по області вночі становитиме -10…-15 °C, а на півночі регіону може опуститися до -18 °C. Удень очікується -5…-10 °C.

Погодні прикмети на 1 лютого

якщо протягом дня часто визирає сонце, то весна буде ранньою;

розпустилися проліски — близький кінець зими;

яскраве мерехтіння зірок уночі віщує похолодання;

домашня худоба неспокійно поводиться і відмовляється від їжі — до хуртовини;

туман обіцяє потепління.

Нагадаємо, Україну найближчими днями накриє екстремально низька температура. Також ми писали, що цьогоріч лютий буде тепліший за кліматичну норму на 1-2 °C.