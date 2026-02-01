Погода в Одессе на 2 февраля: сильный мороз и без осадков

Мороз не отступает — какой будет погода в Одессе завтра
В Одессе понедельник, 2 февраля, начнется с сильного мороза и ледяного ветра, который удержится как минимум в течение всего дня. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
По прогнозу синоптиков, ночь в городе будет морозной — температура воздуха опустится до -11 °C, а из-за ветра будет ощущаться как -17 °C. Осадков ночью не прогнозируют, небо будет облачным.
Утром ситуация почти не изменится: столбики термометров покажут -11°C, а холодный ветер скоростью до 8 м/с будет усиливать ощущение мороза. Возможны слабые следы снега без существенных накоплений.
Днем немного потеплеет — до -7 °C, однако из-за порывов ветра до 9 м/с температура будет ощущаться как -12 °C. Небо будет оставаться облачным, осадки маловероятны.
Вечером снова похолодает до -8 °C, а ощутимая температура снизится до -13 °C. Ветер не будет утихать, поэтому пребывание на улице будет некомфортным.
Восход солнца — в 07:19, заход - в 17:02, продолжительность дня составит 9 часов 43 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами небольшой снег.
- Ночью и утром местами метель. Гололед, гололедица, гололедица.
- Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью -10...-15 °С, на севере до -18...-20 °С,
- Днем -5...-10 °С, на севере до -13 °С.
Напомним, на Украину надвигаются аномальные морозы до -30°C. Также мы писали, какой будет погода в последний месяц зимы.
