Погода в Одессе на 2 февраля: сильный мороз и без осадков

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе понедельник, 2 февраля, начнется с сильного мороза и ледяного ветра, который удержится как минимум в течение всего дня. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Предупреждение о шторме. Фото: facebook

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, ночь в городе будет морозной — температура воздуха опустится до -11 °C, а из-за ветра будет ощущаться как -17 °C. Осадков ночью не прогнозируют, небо будет облачным.

Утром ситуация почти не изменится: столбики термометров покажут -11°C, а холодный ветер скоростью до 8 м/с будет усиливать ощущение мороза. Возможны слабые следы снега без существенных накоплений.

Днем немного потеплеет — до -7 °C, однако из-за порывов ветра до 9 м/с температура будет ощущаться как -12 °C. Небо будет оставаться облачным, осадки маловероятны.

Вечером снова похолодает до -8 °C, а ощутимая температура снизится до -13 °C. Ветер не будет утихать, поэтому пребывание на улице будет некомфортным.

Восход солнца — в 07:19, заход - в 17:02, продолжительность дня составит 9 часов 43 минуты.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег.

Ночью и утром местами метель. Гололед, гололедица, гололедица.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -10...-15 °С, на севере до -18...-20 °С,

Днем -5...-10 °С, на севере до -13 °С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, на Украину надвигаются аномальные морозы до -30°C. Также мы писали, какой будет погода в последний месяц зимы.