Досвід України у застосуванні морських дронів вивчають у всьому світі,- речник ВМС України Плетенчук

Морський дрон Sea Baby. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

Морські дрони вже відіграють провідну роль у безпековій ситуації в акваторіях. А досвід України у застосуванні цих систем зараз у центрі уваги всіх країн світу.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

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Морські дрони

Морські дрони сьогодні дрони стали важливим елементом сучасної безпеки в акваторіях. Однак застосовуютсься вони не так давно, тому бойовий досвід України у використанні наводних БпЛА зараз досліджують в усьому світі.

"Це майбутнє, яке вже настало. Це той унікальний досвід, який цікавить зараз всі країни, які опікуються своєю морською безпекою. Всі країни, яким пощастило бути морськими державами. Тому що морський товарообіг є основним способом товарообігу. Ця складова впливає на економіки мабуть всіх країни",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що Росія намагається копіювати українські розробки у сфері морських дронів, але підтверджених прикладів їхнього успішного застосування поки не було.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що завдяки морським дронам порти Великої Одеси нарощують обертів в цьому світі. А також про атаку безпілотників на аеродром в Росії.